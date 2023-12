A Pozzuoli arriva la pista di pattinaggio sul ghiaccio

... qualità e sostenibilità ambientale" "Questo Pianoalla fine di una lunga elaborazione " ha ... Si va dalla Ciclovia del Sole, che parte daper raggiungere, lungo tutta la linea di costa, ...In appena 9 minuti gli equipaggi 118 di Bacoli ed automedica disono sul posto e trovano un gruppo di persone sotto al palazzo. 'Sono stati accolti con un applauso ironico. Appena scesi dal ...“Sotto per scoprire le previsioni meteo per la Puglia: Le temperature clementi che ci hanno accompagnati fino a Santo Stefano stanno per finire. Secondo le previsioni, infatti, è previsto l’arrivo di ...E' successo a Pozzuoli. La signora, circa 70 anni, sarebbe stata salvata dall'intervento del 118. Ancora da accertare le cause ...