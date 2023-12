A picco gli ascolti dei telegiornali | TeleMeloni è tutta un flop

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Sedoveva essere una rivoluzione culturale e di, allora si può dire che gli italiani l’hanno già rigettata. A dirlo non sono soltanto esperti e politici ma anche i dati dell’Osservatorio sulle Comunicazione di Agcom che, dopo aver scandagliato i primi nove mesi dell’anno rilevando glimedi giornalieri delle televisioni, hanno certificato unche non sorprende nessuno. Da gennaio scorso a settembre, infatti, il calo di share è stato a dir poco evidente con una flessione del 2,8 per cento registrata su base quotidiana e del 2,5 per cento nel prime time rispetto al 2022. Detto in soldoni giornalmente glimedi sono passati da 8,31 milioni di spettatori dell’anno scorso agli 8,07 milioni di quest’anno. Nel prime time, ossia la fascia oraria ‘di punta’, si è passati dai ...

... che dovrebbero toccare finalmente unentro la fine del decennio. La trasformazione del mondo ... la crisi climatica non ci sta aspettando, la finestra per evitareeffetti peggiori si sta ...'Non siamo ancora in una fase di', precisa, 'anche se il raggiungimento dello si vede ... in discesa rispetto ai 103/100mila del periodo 14 - 20 dicembre, 'tale calo - avvertono...Crollano gli ascolti dei telegiornali Rai, con 840mila spettatori in meno: TeleMeloni è tutta un flop e lo share boccia le destre.Un anno dopo Marco Odermatt si ripete nel superG di Bormio e risale nuovamente sul gradino più alto del podio. Si tratta del ventottesimo successo in carriera per il campione elvetico, l'undicesimo ne ...