“A noi donne danno sempre la colpa del fallimento dei matrimoni” | lo sfogo di Elisabetta Canalis dopo la separazione da Brian Perri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 dicembre 2023) “A noiaddossanola responsabilità deldeio di non esserci impegnate abbastanza per salvarli”.parla dellada, il chirurgo a cui era legata da diversi anni. Lo fa dalle pagine di Grazia, e spiega: “Non sono d’accordo. Essere genitori è una grande responsabilità e, quando sei un genitore single per scelta, quella non cambia. Ti riprendi solo la tua individualità, la tua vita”. UN FINALE INASPETTATO –diversi mesi dalla fine della relazione la ex velina decide di parlare di questa delicata questione, e chiarisce in che rapporti sia rimasta con l’ex consorte: “Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno ...