A Fiumicino un Albo di medici veterinari per contrastare il randagismo | come fare domanda

(Di venerdì 29 dicembre 2023), 29 dicembre 2023 – L’Amministrazione comunale diapre la possibilità a tutti ioperanti sul territorio comunale, singoli o associati, di essere inseriti nell’die partecipare, attraverso un avviso pubblico di manifestazione d’interesse, all’affidamento di incarichi diretti relativi a prestazioni gratuite nei confronti di animali d’affezione di proprietà di privati cittadini, di associazioni di protezione civile e di quelli accuditi da enti per la tutela degli animali. La scadenza per presentare l’adesione è fissata al 12 gennaio 2024 alle ore 12:00. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo: [email protected] .rm.it. “Abbiamo posto in essere un’ ...

È bloccato l'pretorio online, lo spazio pubblico di avvisi e notifiche degli enti. Così come ... Castellone, Arese, La Spezia, Orbetello, Isola del Giglio,, Falconara Marittima, Foligno, ...... a titolo esemplificativo non esaustivo, coinvolge i seguenti servizi: Protocollo,Pretorio, ... Il comune diha attivato la procedura per i protocolli di emergenza, riferito a tutte le ...Anche il Comune di Fiumicino interessato dall’attacco hacker che venerdì ... l’ordinaria attività lavorativa per cui Amministrazione Trasparente e l’albo Pretorio risultano non accessibili, in ...FIUMICINO - L’amministrazione comunale di Fiumicino, secondo quanto previsto dal regolamento comunale, ha deciso anche quest’anno di premiare venti studenti meritevoli diplomati e laureati che si sono ...