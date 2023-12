A Capodanno sei milioni di italiani in vacanza

Leggi su agi

(Di venerdì 29 dicembre 2023) AGI - Con le ultime partenze salgono a quasi 6gliinper trascorrere almeno un giorno fuori casa durante le feste di fine anno. È quanto stima la Coldiretti in occasione del week end che da' il via al "mini esodo" di quanti si metteranno in viaggio per raggiungere le località dove trascorrere la notte del 31 dicembre. Per le vacanze nelle festività si registra un deciso orientamento a rimanere in Italia, scelta quest'anno come meta dal 75% dei vacanzieri, secondo Coldiretti/Ixe'. Ma c'è anche un 19% che ha scelto di recarsi in un Paese europeo ed un 6% che ha optato per mete extracomunitarie nonostante le preoccupazioni legate alle tensioni internazionali e al rischio terrorismo. La durata media dellaè di 5 giorni e sul podio delle destinazioni - continua ...