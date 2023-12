A 58 anni sei obbligato ad avere il cervello della tua età | Rai | l' affondo di Flavio Insinna

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Uomo di carattere, artista poliedrico,non si ferma mai. Chiusa l'esperienza televisiva con L'Eredità, torna subito a teatro e debutta a Brindisi con lo spettacolo Gente di facili costumi, per la regia di Luca Manfredi che porta in scena la commedia scritta dal padre Nino con Nino Marino, interpretata dal papà nel 1988 con Pamela Villoresi. Per l'occasione,è stato intervistato da La Repubblica: “È un omaggio, fatto con grande sentimento, a un gigante inarrivabile, un fuoriclasse. Siamo innamorati di attori come Manfredi, Sordi, Gassman, Mastroi, Volonté. Nessuno pensa di poterli emulare, mi avvicino a Nino in punta di piedi. Abbiamo provato tanto, limato il testo, Luca ha velocizzato alcuni passaggi, ma è rimasto l'impianto‘80: è artigianato teatrale, speriamo che il ...

- - > Un uomo di circa 31di età è stato soccorso intorno a mezzanotte e mezza dal personale medico infermieristico per ...10 al mese cliccando quigià abbonato Puoi effettuare l'accesso ...... numerosi sms e file audio dai quali si evinceva in modo inequivocabile un concorso di altrigiovani, di età compresa fra i 19 ed i 23e residenti tra Reggio Emilia e Parma, tutti ritenuti ...La quota più alta dell'anno è stata toccata per una 330 LM, riconvertita poi in 250 Gto, del 1962: questo mezzo con carrozzeria Scaglietti e in colore Rosso Cina è stato venduto per 51,7 milioni di ...Gli investitori in questi mercati hanno assistito a un rally di fine anno che ha sfidato molte delle sfide affrontate nel corso dell'anno. La forte performance del Nikkei e i costanti guadagni degli ...