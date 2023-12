4 ristoranti Michelin provati per voi e altri della Guida da prendere subito in considerazione

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Esperienza. È questa la parola magica usata dagli chef stellati - soprattutto chi non propone pranzi e cene a meno di cinquecento euro - per giustificare i prezzi dei propri menù. In realtà, a voler essere meno cinici, non è solo il costocreatività a far lievitare gli scontrini deigourmet. Esiste - ed è più attuale che mai - un problema di sostenibilità finanziaria. Novak Djokovic ha dichiarato di recente che «solo quattrocento tennisti in tutto il mondo riescono a vivere con i proventi del proprio sport»: parafrasando il campione serbo sono pochi, pochissimi gli stellatiitaliani che possiedono portafogli pesanti. Il parallelismo è intuitivo: se un tennista deve spendere tanto per garantirsi uno staff di livello, le cucine gestite dagli chef di grido gravano parecchio sui bilanci di chi quelle cucine le ...