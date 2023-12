29 dicembre 1970 | nasce Enrico Chiesa VIDEO

(Di venerdì 29 dicembre 2023) 29: la nascita diIl 29del, a Genova,. L’ex attaccante ha vestito le maglie di Cremonese, Sampdoria, Parma, Fiorentina, Lazio e Siena realizzando 138 reti in Serie A. Nella stagione 1998-1999 vinse una Coppa Italia e una Coppa UEFA con la maglia dei ducali. Si laureo anche Capocannoniere della competizione europea realizzando una rete in finale contro l’Olympique Marsiglia. Di trofei nazionali ne conquistò un altro con la maglia viola due stagioni dopo battendo all’ultimo atto proprio la sua ex squadra. Ha fatto parte anche della Nazionale Italiana negli Europei del ’96 e nei Mondiali di Francia ’98. Compie 53 anni e non ci resta che fargli gli auguri. L'articolo proviene ...

Uno ai tempi della Giunta Ghillani, dalal 1975, in quota Pci. Il secondo dal 1998 al 2002, ai ... I funerali si svolgeranno sabato 30alle 14.30 nella chiesa di San Sisto. Ai familiari le ...... per la drammaturgia di Stefano Porri , andrà in scena sabato 30alle ore 21 (ingresso ... Dalal 2015 in Umbria sono state uccise 70 donne di cui la maggior parte da mariti, compagni e ...Rischiatutto si prepara a tornare in televisione per una puntata speciale, mercoledì 3 gennaio, in prima serata su Rai 1. Un grande ritorno per il celeberrimo quiz che negli anni '70, dal 1970 al 1974 ...Musicisti, autori, attori, uomini di cultura e anche ex premier: nel 2023 sono morte alcune personalità che hanno fatto la storia nel nostro paese e celebrità riconosciute in tutto ...