2024 | l’anno della cyber sicurezza

(Di venerdì 29 dicembre 2023) (Adnkronos) – Tempo di bilanci di fine anno anche per la difesa dagli attacchi cibernetici nel nostro Paese. Il punto di riferimento per il 2023 è stato il rapporto Clusit che ha segnalato perche si sta chiudendo, un incremento del 40% degli attacchi. Spicca sicuramente l’aumento delcrime che rappresenta l’84% degli attacchi, con oltre 1.160 casi registrati nel primo semestre del 2023. Non meno rilevante è stato l’incremento del 30% negli attacchi individuati come “Hacktivism” dove le tensioni geopolitiche hanno giocato un ruolo rilevante nella proliferazione degli incidenti. Relativamente ai target, maggiormente colpite sono state le organizzazioni del settore governativo, seguite da quelle del settore manifatturiero, dove l’Italia vanta un triste primato avendo registrando il 34% del totale degli attacchi di questo tipo a livello ...