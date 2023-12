158 bombe in una mattina | ecco la risposta di Putin a chi crede che voglia la pace

(Di venerdì 29 dicembre 2023) A Odessa i vigili del fuoco hanno tirato fuori dalle macerie tre cadaveri, una donna incinta ferita, due bambini di sei e otto anni maciullati, e un prete che stava celebrando messa si è messo a co... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ledella Russia sono arrivate anche a Leopoli, la città dell'ovest considerata il rifugio meno insicuro del paese, e hanno ucciso un uomo. Sono state prese di mira anche Kharkiv e Zaporizhzhia. ...Bentra missili e droni sono stati scagliati contemporaneamente contro tutte le città ucraine. Hanno distrutto fabbriche militari, depositi di munizioni e infrastrutture elettriche: in numerosi ...Questo è il bombardamento più intenso in quasi due anni di guerra ed è soltanto l’inizio di questa nuova campagna d’inverno russa. Il missile in Polonia e Zelensky al fronte ad Avdiivka ...Tra la scorsa notte e questa mattina la Russia ha lanciato uno dei bombardamenti più massicci sull'Ucraina dall'inizio della guerra ...