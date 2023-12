14enne fa il segnale della mano e avverte la polizia delle minacce del padre

(Di venerdì 29 dicembre 2023) Il “signal for help” salva una ragazzina dalviolento. E” accaduto a Prato la sera di Natale, quando unadi origine straniera ha richiamato l’attenzione di una pattugliaproprio con il cennoutilizzato per sottrarsi a maltrattamenti o abusi. La persona da cui la giovane ha mostrato di volersi difendere era l’uomo che camminava accanto a lei e che la teneva per, il. Avvisata a stretto giro, la procura di Prato ha subito avviato un’inchiesta per chiarire contornivicenda. Indagini che si annunciano particolarmente complesse, per stabilire se davvero si tratti di un caso di maltrattamenti o persino abusi. L’uomo è stato denunciato, ma sul contenutoaccuse c’è il ...

