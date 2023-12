Zuppa di Porro del 28 dicembre 2023

(Di giovedì 28 dicembre 2023)di.Giorgetti ha ragione da vendere dice una cosa molto semplice e cioè che negli ultimi quattro anni non abbiamo avuto alcun vincolo di bilancio e per di più abbiamo fatto spese pazzesche come quella del super bonus.e poi il titolo della stampa è allucinazione super bonus.proprio loro i rigorosi dovrebbero capire bene cosa intendesse il ministro dell’economia.e poi Repubblica continua con la polemica su Forza Italia che sarebbe una specie di Vietnam.e invece Tajani gli risponde sul giornale. Il foglio invece parla di Opa Gentile da parte della Moratti, più credibile.Il Dailymail ci racconta dell’Inghilterra di Sunak che vuole togliere la tassa di Successione.è vero che forza Italia sul super bonus una posizione diversa.Sallusti difende la Meloni ammalata e libero titola processo all’influenza. ORSINa su Italia oggi e sull’Europa Europa che ...

Zuppa di Porro . La vera notizia di oggi è messa in secondo piano. Solo Rep ha la foto in prima della fregata italiana che andrà nel Mar Rossa. Ma ... (nicolaporro)

Zuppa di Porro . Patto si stabilità, per tutti un compromesso tranne che per rep. Dal presidente alla gabba tutti contro Musk, ma che vi ha fatto? ... (nicolaporro)

Zuppa di Porro . Gran casino nel MarRosso e Israele dice che continuerà. Bonus edilizi non solo 110 verso revisione. E novità per i forfettari. ... (nicolaporro)

Sul blog Ladi, infatti, non si esclude che l'influencer possa essere ospite a Che tempo che fa, il programma in onda la domenica sera su Nove. Eppure a riguardo il fu conduttore Rai ...La Procura di Milano non si ferma nel suo lavoro di pizzicare le multinazionali basate su piattaforme digitali che, sempre secondo l'accusa, avrebbero pagato meno del dovuto al Fisco Italiano. Chiusa ...La Procura di Milano non si ferma nel suo lavoro di pizzicare le multinazionali basate su piattaforme digitali che, sempre secondo l'accusa, avrebbero pagato meno del dovuto al Fisco Italiano ...Extraprofitti, carne sintetica e cervelli in fuga i tre inciampi del governo secondo il volto Mediaset: "Ma la premier ci sa fare e in Europa ha sconfitto la religione ambientalista" ...