Zirkzee piace al Napoli | novità sulla clausola rescissoria | chi può attivarla

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Ilha messo diversi giocatori nel mirino, e tra questi c’è Joshua. L’attaccante olandese del Bologna ha una, ma il club emiliano ha fatto chiarezza su questa opzione. La sessione invernale del calciomercato è ormai alle porte, ed ilè chiamato a effettuare diverse operazioni in entrata. I dirigenti azzurri però sono già proiettati verso la sessione estiva, con Zikzee che figura nella lista dei papabili acquisti. Il giovane olandese esploso in questa stagione con la maglia del Bologna vanta una, ma il club emiliani ci ha tenuto a precisare alcuni dettagli. Di Vaio precisadi Zikzee Nel corso di questa stagione, c’è stata ...

.... Bologna e Thiago stanno crescendo insieme, per e con idee e mentalità', dice l'ex bomber a 'La Gazzetta dello Sport'. Logico che sia sul tecnico italo - brasiliano che su gioielli come...Discorso simile per l'Arsenal, che non ha ancora aperto alla cessione di Kiwior, che tanto... ci sono, infatti, anche i nomi di Gimenez del Feyenoord e soprattutto didel Bologna. ...Weston McKennie, calciatore della Juventus, è stato oggi tra gli ospiti del podcast 19F. Podcast, in compagnia del collega bianconero Moise Kean. Queste le sue parole sugli allenamenti con la Juve: "U ...L'errore a porta vuota nella gara contro il Monza da parte di Jonathan Ikonè è ormai nella testa di tutti. Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, in conferenza ...