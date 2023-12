Zazzaroni | il retroscena su Lukaku | “Fino all’ultimo Romelu si era creduto juventino”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore del quotidiano Ivanha fatto chiarezza sull’estate vissuta da, a un passo dalla Juventus prima di finire alla Roma. “si era– scrive, che poi ripercorre quanto accaduto – Ci serve uno come, un centravanti che sappia giocare spalle alla porta, allunghi la squadra e porti tanti gol. Più o meno con queste parole, lo scorso febbraio, Allegri rilanciò l’operazione che nella primaestate di Sarri la Juventus aveva impostato per provare ad affiancare Big Rom a Ronaldo“. Alla fine il trasferimento saltò efinì all’Inter, ma qualche anno dopo i bianconeri sono tornati ...

