Zaia | “Proclamato il lutto regionale per il giorno delle esequie di Vanessa”

(Di giovedì 28 dicembre 2023) VENEZIA – Il presidente della regione Veneto, Luca, hauna giornata dinella giornata di venerdì 29 dicembre in occasione dei funerali della giovane madre di Castelfranco Veneto (TV)Ballan, vittima di femminicidio. “La drammatica vicenda della giovane concittadinaBallan, che ha perso la vita in modo così violento con la creatura che portava in grembo – si legge nel provvedimento del Presidente – ha gettato nello sconforto due famiglie, le loro comunità e suscitato in tutti noi un profondo senso di sgomento. Ho chiesto che sia decretato il, come messaggio coraleistituzioni contro ogni violenza di genere: i casi di– e di Giulia – sono e ...

