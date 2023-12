Zaia | La Pedemontana Veneta è una delle infrastrutture di nuova costruzione con pedaggio più basso

(Di giovedì 28 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "Questa è un'infrastruttura tra le più basse come pedaggi, fra le tratte autostradali di recentee non già ammortizzate da decenni di transiti. Dobbiamo capire i flussi di traffico: oggi avremo 45.000 veicoli al giorno. Avremo un incremento del 30-35% con apertura di questi 22 km. Dopodiché col collegamento definitivo con l'A4 capiremo. quanto potremmo limare sui pedaggi" lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca, a margine dell'inaugurazione dell'ultimo tratto della. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

La SuperstradaVeneta è completa: da domani, venerdì 29 dicembre aprirà al traffico anche l'ultimo ... Il tratto inaugurato giovedì 28 dicembre alla presenza del Governatore Lucae del ...La superstradaVeneta, un'arteria di 94 chilometri a pedaggio, che attraversa 36 comuni dal trevigiano ... presenti il ministro Matteo Salvini e il presidente del Veneto, Luca. Alla ..."La Pedemontana che inauguriamo oggi è un esempio di efficienza, di sostenibilità e rispetto ambientale. È frutto degli sforzi di chi non ha voluto un'incompiuta in Veneto, ma si è battuto per consegn ...