Zaccagni attende il rinnovo di contratto con la Lazio | tutti i dettagli

Nei momenti di instabilità bisogna fare affidamento sulle certezze, sui punti saldi sui quali si sa di poter contare. E, contro l'Empoli, ha dimostrato ancora una volta di far parte di questo elenco, di essere uno capace di fare la differenza. Ecco perché Sarri riparte da lui, da Zac, il precario con il vizio ...La Lazio reagisce e si costruisce subito una b uona chance con, che si libera bene al ... una Lazio ancora molto altalenante nelle performance e nei risultati chiude seconda econ ...L'atleta di getto del peso e grande tifoso viola, Leonardo Fabbri, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante il "Social Club". Queste le sue parole sui profili ...L'esterno della Lazio, Mattia Zaccagni, sarebbe il grande sogno della Fiorentina addirittura per gennaio, però secondo quanto riporta LaLazioSiamoNoi.it, per adesso non ci sarebbe ...