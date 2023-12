WWE | NXT migra in UK | si potrà vedere solo sul WWE Network I dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 28 dicembre 2023) A partire dalla notte tra il 2 ed il 3 gennaio, ovvero con la messa in onda di New Year’s Evil, TNT Sports non trasmetterà più NXT in Gran Bretagna. Lo show del martedì, dal 2024, sarà disponibile solamente sul WWEoltremanica, interrompendo la trasmissione televisiva dopo essere passato da Sky Sports a BT Sports. Il resto della programmazione WWE continuerà ad essere trasmessa dalche, negli USA, sembra sempre più interessato ad accaparrarsi i diritti televisivi di Raw, lasciando la AEW (in scadenza di contratto a fine 2024). Staremo ai prossimi movimenti in tal senso, ma la trattativa tra le parti ci sarebbe e sarebbe entrate prepotentemente nel vivo.