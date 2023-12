WWE | Ascolti negativi per Raw Best of 2023 | quasi 700 000 spettatori per lo show di Natale

(Di giovedì 28 dicembre 2023) La puntata di Raw “of”, andata in onda il giorno di, ha fatto registrare solamente 698.000, con un key demo di 0.18. Un dato in netta discesa rispetto al milione e 74 mila, ovvero il numero di persone che hanno visto il medesimo episodio alla fine dello scorso anno. Nonostante la discesa abbastanza palese, c’è da dire che nel 2022 la puntata si tenne il 26 dicembre e non il 25 come accaduto qualche giorno fa, giustificando in parte la discrepanza di pubblico da un anno all’altro. WWE Raw's "of" episode on Christmas night, Monday on USA Network:698,000 viewersP18-49 rating: 0.18 pic.twitter.com/jVoxie9DLu— Wrestlenomics (@wrestlenomics) December 27,

Da mesi si parla del forte interessamento della WWE in Giulia, la campionessa della divisione femminile in New Japan. La wrestler è in scadenza di contratto a breve e non ha ancora deciso se rinnovare ...Stabili, con un flebile segno +, gli ascolti dell'ultimo episodio di Raw: 1.562 milioni di spettatori contro i 1.466 milioni di sette giorni prima, mentre il rialzo nel key demo è ancora più risicato ...