WWE | Aggiornamenti sul contratto di Cody Rhodes

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Che la TKO facesse sentire la sua voce nelle scelte economiche e contrattuali della WWE, appena assunta la proprietà di quest’ultima, era cosa ben attesa. Il grosso marchio, già proprietario della UFC, ha sin da subito messo il becco sulle scadenze contrattuali dei wreslter, optando in taluni casi per il licenziamento in massa di quelli ritenuti non più “utili”, e in talaltri per il deciso rinnovo di quelli considerati più “redditizi”. E quando si è saputo che anche ildi, atleta di punta della federazione, fosse in scadenza, nessuno ha dubitato della volontà di TKO di tenersi legata a sé la gallina dalle uova d’oro del momento. Questione di priorità Il 2023 si è rivelato anno dei record per le casse della WWE, la quale ha raggiunto picchi di vendita e di pubblicità mai visti in passato. Uno dei ...