Wolverhampton Wanderers vs Everton – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Sperando di concludere l’anno solare con la terza vittoria consecutiva in Premier League, ilaccoglie l’al Molineux sabato 30 dicembre per l’ultima partita del 2023. Gli uomini di Gary O’Neil hanno battuto 4-1 il Brentford mercoledì sera, mentre i Toffees non sono riusciti a mantenere un sottile vantaggio contro il Manchester City, perdendo 3-1 contro i detentori del titolo. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreTre giorni dopo aver messo a nudo le fragilità difensive del Chelsea in un successo per 2-1 alla ...