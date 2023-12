Warner Bros vince la sfida del Natale 2023 nonostante il flop di Aquaman e il Regno Perduto

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Lo studio ha vinto sulla concorrenza grazie ai successi di Wonka e Il colore viola.. Discovery ha messo a segno una tripletta senza precedenti questo: per la prima volta un distributore ha avuto i primi tre film in vetta al box-office del weekend. The Color Purple si è unito ade ile a Wonka lunedì con un'eccellente debutto da 18,5 milioni di dollari, una delle migliori di sempre per un'apertura del 25 dicembre. Ma martedì Wonka, che nel fine settimana era rimasto indietro rispetto ad, si è ripreso e ha ottenuto il primo incasso con 9,1 milioni di dollari. Gli incassi del giorno difanno sempre …

Il 2023 è stato l'anno del Barbenheimer . Il fenomeno social globale nato da una faida che ha fatto bene al cinema. Quando laha deciso di rilasciare nelle sale americane Barbie lo stesso giorno di Oppenheimer (Universal) per tentare di affondare l'ultimo film di Christopher Nolan, "colpevole" di aver divorziato ...Fra le novità dell'edizione 2023 c'è anche l'area Wonka, nata dalla collaborazione con. Pictures, in occasione dell'uscita del film nelle sale. [ TUTTE LE INFORMAZIONI ] 'Abracadabra', la ...The Color Purple si è unito ad Aquaman e il Regno Perduto e a Wonka lunedì con un'eccellente debutto da 18,5 milioni di dollari, una delle migliori di sempre per un'apertura del 25 dicembre. Ma ...Warner Bros e HBO hanno celebrato più volte l'incredibile successo riscosso dalla serie TV di The Last of Us, che con oltre 32 milioni di visualizzazioni medie per episodio ha contribuito in maniera i ...