Vodafone aumenta il limite dei Giga in roaming e si prepara al 2024

: per alcune offerte dal rinnovo successivo al 13/01/2024 il costo dell'offertadi 1,99 euro al mese. Per i clienti business sarebbero inoltre previsti "aumenti programmati" fino al ...: per alcune offerte dal rinnovo successivo al 13/01/2024 il costo dell'offertadi 1,99 euro al mese. Per i clienti business sarebbero inoltre previsti 'aumenti programmati' fino al ...I consumatori italiani, dal prossimo gennaio, subiranno una rimodulazione telefonica da complessivi 770 milioni di euro all'anno. Difatti, le tariffe per i servizi di rete… Leggi ...A partire dal gennaio 2024, i consumatori italiani dovranno affrontare una serie di aumenti tariffari nel settore delle telecomunicazioni, che si tradurranno in ...