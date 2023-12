Vlahovic - Lukaku | il derby del destino

Paratici aveva così avviato un discorso col Manchester United che valutava, in rotta con il club, 85 milioni . Settanta per Paulo e 15 per Mandzukic la controproposta. Ricordo che Mario aveva ...L'apertura di Tuttosport: ", la resa dei conti". Sabato Juve - Roma: Big Rom avrebbe potuto giocarla in bianconero. Orsato e gli arbitri top, shopping arabo. Il Toro al Monza: volete ...Dal match contro la Roma fino alla scontro a distanza tra Vlahovic e Lukaku: tutte le principali novità di giornata sulla Juve ...Juve-Roma non è solo la sfida tra allenatori molto vicini in tutto, perché mette per la prima volta di fronte i due centravanti più chiacchierati dell’estate: Lukaku avrebbe dovuto sostituire Vlahovic ...