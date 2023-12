“Vlahovic a Napoli” | Juve | la sentenza in diretta lascia di sasso

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Arriva lachetutti diintelevisiva sul futuro di, l’attaccante serbo sarebbe vicino al. Chenon stia rendendo quanto dovrebbe è cosa certa, il talento serbo attualmente ha collezionato soltanto 6 gol e 1 assist, troppo poco per un giocatore che potenzialmente potrebbe essere uno dei talenti più cristallini non soltanto della Serie A ma di tutta Europa. Il 23enne ha iniziato bene la sua esperienza in bianconero ma la pressione e le aspettative su di lui potrebbero aver influito sulla condizione mentale, e di conseguenza anche su quella fisica, minando la sua prolificità. Entrambi convinti di poter fare bene, entourage e società si sono armate di grande volontà e hanno raggiunto un accordo per un rinnovo di ...

Problema muscolare per Dusan Vlahovic . Nel corso del secondo tempo di Juventus-Napoli , match valevole per la quindicesima giornata del campionato ... (sportface)

Un monitor personale per rivedere le azioni in tempo reale. Massimiliano Allegri segue così la sua Juve all' Allianz Stadium e ieri sera DAZN ha ... (247.libero)

Turci di Dazn non chiude all’ipotesi di vedere Vlahovic al Napoli per sostituire Osimhen: “Non escludo nulla, anche se al momento è ... (napolipiu)

Di campioni in questi anni ilne ha avuti tanti. Da Edinson Cavani a Gonzalo Higuain , senza ... il 25enne di Lagos (domani compirà gli anni), si è messo nel taschino gli juventinie ...... si allenò da solo a Bruxelles aspettando notizie da Torino dove il management bianconero, in attesa dell'arrivo dadi Cristiano Giuntoli, stava tentando inutilmente di cederea una ...Marco Piccari ha parlato a TMW Radio concentrandosi sulla giornata di Serie A che sta arrivando: “L’Inter dovrà fare attenzione al Genoa, che in casa ha messo in ...Dopo la sconfitta nei minuti di recupero contro la Juventus, il Frosinone torna in campo per un altro match di cartello. Venerdì sera i gialloblu saranno ospiti della Lazio di Sarri, reduce ...