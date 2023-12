Visnadi | «Debiti Inter? Non sono vietati! Scadenze rispettate»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Periodicamente c’è chi fa terrorismo mediatico sull’: è avvenuto anche in questi giorni, ma come al solito non c’è nulla di concreto.fa il punto a Radio Sportiva. ALTRO CHE FALLIMENTO! – Giannicontesta chi parla di guai finanziari imminenti per l’: «Non c’è nessuna legge che vieta di fare, che però vanno onorati. L’ha un debito, che cresce perché la proprietà lo paga facendo dell’altro debito. Ci sarà un giorno in cui non riuscirà a farlo e perderà la società: magari accadrà a maggio, quando scade il prestito del fondo americano Oaktree. Dovrà rendere 350 milioni, sta cercando di rifinanziarlo. Però non c’è una legge: cidelle, che l’ha sempre rispettato. E per rispettarle ha ...