Virtus Bologna | Banchi | “Vittoria importante | voglio ringraziare tutta la squadra”

Leggi su sportface

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Le parole del Coachdopo ladellacontro il Partizan: “Una, un ottimo modo da parte nostra per concludere il girone di andata di Euroleague, proteggere la nostra posizione e dimostrare in un ambiente così speciale contro unacosì forte, che abbiamo la consistenza per competere.e congratularmi con ogni singolo membro dellae dello staff perché stasera siamo stati in testa per la maggior parte della partita nonostante i problemi che abbiamo sofferto durante la gara con i falli, soprattutto con i lunghi, con alcuni infortuni con Hackett, con Cacok e abbiamo continuato a giocare insieme, per attaccarci l’un l’altro, perché quando ...