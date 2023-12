VIDEO – Juventus vergognosa | frecciata al Napoli | Osimhen nella tasca di Bremer

Nel Girone B nel pomeriggio è stato tempo di Juventus Under 23 e Vis Pesaro per un match che poteva dire tanto per la corsa alla salvezza diretta ... (sportface)

Mg Torino 08/12/2023 - campionato di calcio serie A /- Napoli / foto Matteo Gribaudi/... Poi coled i sistemi moderni, i giocatori ormai sono abituati, in 10 minuti capiscono tanto, non ...In attesa di vederlo in campo, laè pronta ad accogliere il nuovo talento del futuro. approfondimento Bremer rinnova fino al 2028: "E ora lo scudetto" PLAYLISTMarco Piccari ha parlato a TMW Radio concentrandosi sulla giornata di Serie A che sta arrivando: “L’Inter dovrà fare attenzione al Genoa, che in casa ha messo in ...Per celebrare il suo rinnovo di contratto, il difensore della Juve Bremer è stato protagonista di un video social che ha fatto infuriare i tifosi del Napoli. La Juve ha pubblicato un video ...