VIDEO – Inter Primavera | tutti i gol segnati dai giovani giocatori nel 2023

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Per l'occasione l'ritroverà capitan Lautaro Martinez e Federico Dimarco, out per fastidi muscolari. PLAYLISTLa perfezione e la velocità nelle decisioni non arriverà mai Italian referee Federico La Penna checks theAssistant Referee (VAR) during the Italian Serie A football matchvs Torino on ...Scaricando un’app gli utenti della ciclabile potranno registrare i chilometri percorsi sulla pista, in base ai quali la compagnia KLM deciderà l’ampiezza della seconda fase di lavori. Nel video, ecco ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter Hansi Muller ha parlato dell'interesse del Milan per Guirassy ...