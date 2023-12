Video choc della CNN | donne e bambini palestinesi detenuti nudi in uno stadio di Gaza

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Pubblicato il 28 Dicembre, 2023 Da qualche ora sta circolando unscioccante sul web trasmesso dalla CNN dove si possono vederee uominilegati e bendati all’interno di unoal Nord di. Ie le immagini deiIn alcune clip si intravedono due giovani ragazzi, spogliati e in mutande, che camminano con le mani alzate mentre i militari israeliani li portano all’interno dello. Poco dopo si vedono quelli che sembrano gli stessi ragazzi, sempre con le mani alzate sopra la testa, allineati in fila indiana insieme ad altri adulti e adolescenti. Ilmostra anche alcuneche ...

“Farla bere mentre si cucina per stordire la preda” : è la battuta choc dello chef Sergio Barzetti pronunciata in diretta tv alla trasmissione Rai ... (ilgiornaleditalia)

Un gol al 92' di Lucas Vazquez in casa del Deportivo Alaves ha permesso al Real Madrid di Carlo Ancelotti di agguantare in testa il Girona (1-1 ... (liberoquotidiano)

Il 2023 che sta per terminare sarà classificato come l'anno più caldo mai registrato nel pianeta. Emerge dall'analisi di Coldiretti sulla base delle previsioni del National Climatic Data Centre. Nei ...... chi è Michele Fresi, l'uomo che ha ucciso il padre ad Arzachena L'amica ferita, i clienti chiusi nel bar e il padre massacrato: la furia di Fresi in unCondividi l'articoloLa Cnn ha verificato le immagini: anche minori e donne «bendate e legate» insieme agli uomini denudati sul campo da calcio di Gaza City. L'esercito israeliano si scusa per la strage al campo profughi ...Tre soldati ucraini sono stati giustiziati da forze russe dopo essere stati fatti prigionieri. L'Ufficio del procuratore generale ucraino ha avviato un'indagine. Violazione della Convenzione di Ginevr ...