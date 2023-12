Victoria Beckham che regala immagini inedite del marito David

Nell'ultima foto pubblicata da Davidè accanto al figlio Brooklyn, che tiene un bicchiere di vino e viene abbracciato da sua madre. A sinistra disi trova Nicola Peltz, ...Pigiama e vestaglia per, in Florida con la famiglia: i capi sono del suo brand di abbigliamento. Le star elegantissime Tra le star internazionali c'è chi si butta sull'eleganza, a ...«Victoria, pensi sempre a noi, grazie»- «Sharing is caring»- «Che tu sia benedetta Signora Beckham»- «Un bel regalo di Natale in anticipo» e così via! È orgogliosa che il marito sia un sex symbol ed è ...David Beckham ha pubblicato una serie di foto con la famiglia riunita a celebrare il Natale. Un dettaglio ha fatto pensare che ci sia maretta tra Victoria Beckham e Nicola Peltz ...