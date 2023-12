Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Notiziario 1320 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA ENINA IN CARREGGIATA INTERNA CON RIPERUCSSIONI IN ESTERNA PER CURIOSI SUL TRATTO URBANO SEMPRE PER INCIDENTE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E VIA FIORENTINI DIREIZONE GRANDE RACCORDO ANULARE PERCORRENDO LA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSTINIANA DIREIZONE V ITERBO CI SPOSTIAMO IN VIA TIBURTINA PER LAVORI TRAFFIC ORALLENTATO TRA SETTECAMINI E SETTEVILLE DIREZIONE TIVOLI Servizio fornito da Astral