Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2023 ore 12 | 30

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Notiziario 1220 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA APPIA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO CODE ALTEZZA PORTONACCIO DIREIZONE TANGENZIALE EST SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E SPINACETO DIREZIONE LATINA IN VIA TIBURTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA TIVOLI E VILLANOVA DIREIZONE TIVOLI TERME MENTRE SULLA STATALE CASSIA BIS PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE VITERBO Servizio fornito da Astral