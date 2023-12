Vera Wang e la foto di Natale con le figlie | “Io e le mie ragazze” Per i fan sembrano gemelle

(Di giovedì 28 dicembre 2023), oggi 74 anni, ha postato unainsieme alle suedove, secondo i fan, le tre. Nonostante i circa 40 anni di differenza, sono stati in molti a far notare come le tre si somiglino, complice anche l’aspetto molto giovane della stilista. “Io e le mie… Siamo felici insieme”, ha scrittoa corredo di due scatti, nei quali vediamo mamma eposare in outfit natalizi insieme a due alberi di. E sono moltissimi i commenti degli utenti che, oltre a fare gli auguri di buonalle tre, fanno notare come le tre sembrino coetanee. “Sembrate”, scrive qualcuno. “Le tuesono bellissime. Bellissima ...

Era il 2018 quando i coniugiacquistarono una locanda sulle alpi svizzere per trasformarla in ... Secondo fonti dell'intelligence svizzera non ci sarebbe neanche unaparentela tra loro, si ...Che sono stati il pianoforte (Illia Hultaichuk e Guido Ciarfuglia, Ranèe, Lucio Zucchetti) la ... Unarinascita della quale non si può che compiacersi. ...Vera Wang, 74 anni, ha pubblicato uno scatto natalizio con le figlie 30enni: e in molti fanno notare come le tre sembrino sorelle ...La coppia e il loro figlio – ma la parentela non è certa – avevano acquistato una locanda per trasformarla in albergo nel villaggio di ...