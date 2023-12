Venerdì 29 alla Stazione di Vietri una targa in omaggio a Maurits Cornelis Escher per i 100 anni dal suo arrivo nella prima cittadina della

rush finale per l’approvazione della Manovra . La seconda legge di Bilancio del governo Meloni. Dopo l’approvazione in Senato , pomeriggio decisivo ... (notizie)

Anche i penalisti savonesi sono in sciopero da oggi aprossimo per l'agitazione nazionale delle camere penali legatarecente riforma della giustizia licenziata dal Senato il 15 marzo ...Momento clou il 31 dicembre quando il Festival arriveràFiera di Rimini portando in scena un panorama di artisti di respiro internazionale. Fiorella Mannoia incontra Danilo Rea29 ...