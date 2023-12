Valter Mainetti | ricordi di Aldo Moro nel nuovo libro edito da Foglio Edizioni

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nato il 23 settembre 1916 a Maglie, in un piccolo borgo nella provincia di Lecce,ha intessuto una lunga carriera politica, emergendo come uno degli architetti principali della Democrazia Cristiana e della neonata Prima Repubblica Italiana, fino alla tragica morte il 9 maggio del 1978. Il suo percorso ha attraversato una fase cruciale della politica italiana, tempestata da turbolenze, sfide sociali ed evoluzioni economiche. Maè stato più di un politico navigato; è stato un intellettuale di spicco e un educatore appassionato. Per questo motivo,ed altri ex allievi di, nel“A lezione con”,da...