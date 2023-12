Vaccini e malattie | anche i vip si ammalano ma non escono allo scoperto Mai Cosa hanno da coprire?

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dire troppo per non dire niente, riempire lo spazio per non spiegare, disinformare per non spiegare. Così va il gionalismo nell’epoca del Covid. Tathiana Garbin, ex campionessa di tennis, poi allenatrice della Nazionale femminile, subisce due interventi in pochi mesi a seguito di un cancro ostinato