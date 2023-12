Usuraio ai domiciliari prosegue la sua ‘attività’ da casa | il gip lo fa rinchiudere in carcere

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Era una vecchia conoscenza dei Carabinieri, d’altro canto a settembre era finito aicon l’accusa di usura. Ma anche la misura restrittiva non aveva fermato il 65enne strozzino che continuava ad esercitare l’dacontattato telefonicamente le sue vittime. Il 65enne ha proseguito la suaed è finito inUn giro di affari andato avanti finchè gli uomini dell’Arma della stazione di Palestrina, al termine di attività investigative, non hanno ricostruito i movimenti economici del sospetto confermando che continuava a prestare denaro a strozzo, fino a dare seguito a un’ordinanza di custodia cautelare innei confronti del 65enne domiciliato a Rocca di Cave (RM) per usura. La denuncia di una delle vittime del pensionato innesca le indagini Il ...

...hanno richiesto e ottenuto il provvedimento che nella mattinata del 1° dicembre scorso hanno provveduto a notificare al 36enne un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti......hanno richiesto e ottenuto il provvedimento che nella mattinata del 1° dicembre scorso hanno provveduto a notificare al 36enne un'ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti...Accusati di usura ed estorsione, i due giovanissimi ... Il gip Dello Stritto del tribunale sammaritano ha poi convalidato l’arresto in carcere per Belforte ed i domiciliari per Larino.Si parte sempre dal basso. Poche migliaia di euro, giusto il necessario per tamponare qualche falla, per mettere a posto le cose in tempi migliori. Poi, però, i tempi migliori non arrivano ...