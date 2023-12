Uscite bloccate e oltre il doppio dei clienti | chiusa discoteca in centro a Roma

Leggi su italiasera

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Dovevano essere al massimo 264 persone, ma dentro allac’erano più deldei, esattamente 602. Non solo. Una delledi sicurezza era bloccata, usata come guardaroba, così come l’unico accesso per i disabili. Nei giorni scorsi anel corso dell’attività di prevenzione condotta dalla Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato Celio insieme al personale della Locale Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, al personale dell’Arpa Lazio Sezione Provinciale die della Polizia diCapitale, hanno proceduto al controllo amministrativo di un locale in zona Piramide. Nel corso del controllo sono emerse violazioni delle prescrizioni che impongono di non ammettere nel locale più di 264 persone contemporaneamente in quanto durante ...