Urbino | scontro frontale in galleria | 4 morti nell’ambulanza in fiamme

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Quattro persone sono morte sul colpo e 7 sono rimaste ferite in modo lieve. È il bilancio dellotra un’ambulanza e un autobus di chierichetti in gita avvenuto in unalungo la SS73 bis, la cosiddetta “bretella” trae Fermignano. Tutte le vittime si trovavano a bordo dell’ambulanza della Croce Rossa, che dopo lo schianto si è incendiata. Sono il medico Sokol Hoxha, 42enne albanese, l’infermiera Cinzia Mariotti, 49enne di Acqualagna, l’autista soccorritore Stefano Sabbatini, 59enne di Fossombrone, e il paziente trasportato, Alberto Serfilippi, 85 anni. Il mezzo era diretto all’ospdale diquando, secondo una prima ricostruzione, ha colpito frontalmente l’autobus nellaCa’ Gulino. Nell’incidente, che ha distrutto completamente il cruscotto ...

In salvo i ragazzi sul bus Sull'autobus, stando ai media locali, c'erano una trentina di ragazzi in gita. Sono tutti in salvo, compreso il sacerdote ... (247.libero)

Per cause ancora da accertare, un autobus di bambini e un' ambulanza si sono scontrate in galleria a Urbino . Una nube di fumo complica i soccorsi (ilgiornale)

Quattro persone morte sul colpo e 7 ferite in modo lieve. È il bilancio dellofrontale tra un'ambulanza della Ast1 Pesaro e un pullman carico di ragazzi in gita con i ...'bretella' trae ...Gravissimoin galleria, nel pomeriggio di ieri a, tra un pullman carico di bambini in gita e un'ambulanza. Con un tragico bilancio: quattro morti e qualche ferito lieve. A perdere la vita è stato ...Quattro persone sono morte sul colpo e 7 sono rimaste ferite in modo lieve. È il bilancio dello scontro frontale tra un’ambulanza e un autobus di chierichetti in gita avvenuto in una galleria lungo la ...È il bilancio dello scontro frontale tra un'ambulanza della Ast1 Pesaro e ... lungo la SS73 bis - la cosiddetta "bretella" tra Urbino e Fermignano. Nell'urto l'ambulanza partita da Fossombrone si è ...