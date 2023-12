Urbino | incidente tra un’ambulanza e un bus di bambini | morte 4 persone

(Di giovedì 28 dicembre 2023) . Illesi iche erano andati in gita Uno scontro frontale trae un bus con a bordo ragazzi di età compresa fra i 7 e i 13 anni con i relativi accompagnatori è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla bretella trae Fermignano, la statale 73 bis. Non ancora è chiara l’esatta dinamica dell’, ma sembra che a provocare l’sia stata l’ambulanza, che uscendo di strada è andata ad impattare contro il pullman. Nell’sonoquattro, tutte presenti all’interno dell’ambulanza. Dall’ospedale Torrette di Ancona si è alzato anche un elicottero per l’elisoccorso, ma è stato inutile, i quattro sono morti sul colpo. Si tratta di: Sokol Hoxha, 42 anni, albanese, medico che aveva compiuto gli studi ad ...

