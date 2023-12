Uomo ucciso con colpi d' arma da fuoco per strada a Bari

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Undi 42 anni è statoquesta mattina adopo le 9 nelle vicinanze della sua abitazione in via Bux,del quartiere Libertà di. La vittima, di cui non è stato reso noto il nome, era in sella a una moto quando è stata raggiunta da diversidida. Sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti,...

Undi 35 anni, Michele Fresi di Arzachena, hail padre la scorsa notte con un colpo di un bastone raccolto da terra all'esterno di un locale ad Arzachena, in Gallura. L'episodio è avvenuto ...Almeno sette colpi di pistola , mentre era in sella a una moto . Una vera e propria esecuzione , in pieno giorno, nel centro di Bari , quella in cui è statoundi 42 anni. I killer sono entrati in azione attorno alle 9 di mattina in via Canonico Bux , strada del quartiere Libertà . La vittima, di cui non è stato reso noto il nome, era in sella ...BARI - Questa mattina, nel quartiere Libertà di Bari, si è verificata una violenta sparatoria che ha portato alla morte di Nicola Ladisa. L'uomo di 45 anni è stato colpito da quattro colpi di pistola ...È accaduto intorno alle 9 di stamattina in via Bux. L'uomo era in sella a una moto quando è stato raggiunto dai colpi ...