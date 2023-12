Uomini vip più belli dell’anno | la classifica degli utenti di Grindr

Leggi su biccy

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Come ogni dicembreha svelato ‘il meglio’ nei suoi Unwrapped. Daglivip più, alla miglior canzone, fino al momento più scioccante e l’album più bello. Pioggia di vittorie per Troye Sivan è presente sia tra i più boni del 2023, che tra i dischi piùe le migliori canzoni, un vero trionfo per il cantante australiano. Ma l’uomo più sensuale in assoluto per glidiè Henry Cavill, seguito da Lil Nas. Top 5 hottest men of the year, according tousers: #1. Henry Cavill #2. Lil Nas X #3. Troye Sivan #4. Luke Evans #5. Jonathan Bailey pic.twitter.com/BhRoJsXXs8 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 19, 2023 Unwrapped 2023, daglivip più, fino allo show ...