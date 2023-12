Uomini e Donne | Gemma Galgani a Tina Cipollari | «Aiutami a trovare l' amore»

Uomini e Donne ha salutato temporaneamente il pubblico e tornerà in onda il prossimo 8 gennaio. Ma ancora non si conoscono le date delle prossime ... (caffeinamagazine)

Uomini e Donne , stagione senza pace per il programma: molla un’altra dama. A dare lo scoop è Lorenzo Pugnaloni. Per lo show di Maria De Filippi, ... (caffeinamagazine)

Non siete riuscite a vedere la puntata di oggi 28 Dicembre di Uomini e Donne su Canale 5 e volete quindi ri vedere la replica in televisione oppure ... (tutto.tv)

Sebbene Uomini e Donne sia in pausa per le festività natalizie, i protagonisti del programma continuano a far discutere. Nei giorni scorsi, ... (dailynews24)

In un anno di navigazione e in quattordici missioni, la nave di Emergency ha soccorso 1.219, bambini, minori che viaggiavano soli....Gimbo Tamberi e Antonella Palmisano nominati "Atleti dell'Anno" Guarda la fotogallery Il titolo di Atleta dell'Anno per il 2023 va a Gimbo Tamberi per glie ad Antonella Palmisano per leIl titolo di "Squadra dell'anno" va agli azzurri vincitori degli Europei a squadre. Mattia Furlani ed Erika Saraceni eletti come "Stelle nascenti".Il filmato è steso geolocalizzato presso lo stadio Yarmouk di Gaza City, da cui arrivano segnalazioni che Israele sta detenendo centinaia di palestinesi ...