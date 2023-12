Un' ora di fiamme e crepiti | l' impensabile trionfo del camino su Netflix

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Vi devo parlare del. Mica del mio, quello di. Che poi è mio, ma pure tuo, ce l'abbiamo tutti al prezzo dell'abbonamento e a giudicare dai numeri ha fatto da sfondo a una marea di Cenoni, banchetti, brindisi, tombolate e nonni rantolanti con la testa nella cremina al mascarpone. Cioè, capiamoci, siamo di fronte a qualcosa di innovativo, strampalato, strano ma ormai neanche troppo. “Il” è risultata la terza serie più vista tra quelle proposte sulla celebre piattaforma in questi giorni festaioli. Non si tratta di un sequel di Mary Poppins, né di un tutorial che spiega come accogliere Babbo Natale nelle nostre case, è soltanto uncon dentro della banalissima legna, del tipo che tu la attizzi e quella si brucia e scoppietta che è un piacere. Va avanti per un'ora e poi finisce lì (e infatti per ...