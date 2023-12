United | Ratcliffe ha le idee chiare | “Pronto a licenziare 300 dipendenti”

Se pensate di aver speso troppo per lo shopping natalizio, guardate quanto ha sborsato Jim Ratcliffe per il suo ultimo giochino. (ilfoglio)

...Manchester, che toccherà squadra, staff e anche semplici dipendenti. Tutto accadrà quando parte delle quote del club - precisamente il 25% - passeranno sotto il comando di Sir Jim, ...Estratto dell'articolo di Giulia Zonca per 'la Stampa' jim8 Il ragazzino che viveva a 11 chilometri da Old Trafford si è comprato il 25 per cento del Manchester, la squadra che ci abita dentro. […] ha promesso ai tifosi, ...Cambia tutto per il Manchester United: con l'arrivo di Ratcliffe, pronto licenziamento di massa di circa 300 dipendenti ...L’ingresso di Ratcliffe tra i proprietari del club (con un investimento da record) porta nuova liquidità pronta per il mercato invernale: chi finisce nel mirino ...