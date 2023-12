United Cup 2024 | orari partite 29 dicembre | programma | ordine di gioco | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Inizia laCup, la seconda edizione del torneo che fa da apripista della stagione tennistica. Tra Perth e Sydney vedremo diciotto selezioni sfidarsi per il titolo detenuto la scorsa annata dagli Stati Uniti, che si ripresentano nuovamente come favoriti ai nastri di partenza. Sarà la RAC Arena di Perth ad aprire il sipario sul torneo. La prima sfida sarà quella tra Spagna e Brasile: l’assenza di Carlos Alcaraz rende meno scontato il confronto, ma anche meno attenzionato, con Alejandro Davidovich Fokina e Thiago Seyboth Wild come giocatori di spicco in ambito maschile, mentre fra le donne ci sarà Beatriz Haddad Maia, a caccia della top 10, e Sara Sorribes Tormo. Promette più brio il successivo scontro tra Australia e Gran Bretagna: sulla carta Alex De Minaur e Cameron Norrie in campo tra gli uomini, mentre interessante l’incrocio tra Ajla ...