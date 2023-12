United Cup 2024 | il calendario dell’Italia | programma | date e orari

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Il, lee glinellaCup, torneo per nazioni in cui la nazionale italiana è presente con Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Angelica Moratelli. Gli azzurri giocano a Sydney la fase a gironi, in cui dovranno affrontare Germania e Francia. Sportface.it vi terrà compagnia nel corso dellaCup con approfondimenti, live scritti e cronache.E COPERTURA TV REGOLAMENTO ENTRY LIST E PARTECIPANTI Ecco ilcompleto degli azzurri conitaliani: ITALIA-GERMANIA Sabato 30 dicembre – Dalle ore 07:30 Paolini vs. Kerber Sonego vs. Zverev doppio misto ITALIA-FRANCIA Mercoledì 3 ...

