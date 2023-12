United Cup 2024 | calendario | programma | date | orari e copertura tv

In Australia al via la seconda edizione per il torneo internazionale misto. Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini le punte della squadra azzurra capitanata da Renzo ...... non riuscirà a difendere i 160 punti ottenuti a inizio del 2023 in occasione dellae scenderà a 522 punti in classifica. Osservando la graduatoria, adesso Berrettini finirebbe al numero ...In Australia al via la seconda edizione per il torneo internazionale misto. Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini le punte della squadra azzurra capitanata da Renzo Furlan ...Alla Riyadh Season Tennis Cup, sul veloce indoor della Kingdom Arena, Alcaraz ha sconfitto in rimonta Djokovic con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4. Lo spagnolo è partito meglio e ha subito sopreso il ...