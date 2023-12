“Un’aspirazione diventare madri” Che ha detto di male?

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 28 dicembre 2023) Nell’ultima polemica dell’anno, speriamolo almeno ma con questi chiari di luna non c’è da illudersi, si ritrovano tutte le caratteristiche del pollaio Italia: vacuità, strumentalizzazione, superfluità, squisita idiozia. Trattasi dell’uscita di una parlamentare di destra, questa Lavinia Mennunni, sulla necessità per le giovani donne di fare figli: subito attaccata, anzi azzannata dalle vestali de sinistra. Subito una conferma: la destra non è capace di spiegarsi, non sa parlare, è un disastro appena apre bocca: su fratelli, su cognati, accorrete in fitta schiera alla scuola di comunicazione: non di Chiara Ferragni non di Chiara Ferragni, possibilmente, ma qualcuno che vi insegni a esprimervi, è urgente. L’uscita sulla “maternità che deve tornare cool” è puro nonsenso, di quelli insopportabili, da influencer, e finisce per rovinare con una espressione sbagliata un concetto condivisibile ...